(Дорогова) Пелагея Родионовна 09.10.1870 — найти родственников по фамилии на Familio

(Дорогова) Пелагея Родионовна

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 09.10.1870, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умерла 26.08.1871, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Отец
Дорогов Родион Рекрут В 1853 Дмитриевич1832 г.р.
Мать
Дорогова Евдокия Даниловна1848 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.10.1870

Отец: Дорогов Родион Рекрут В 1853 Дмитриевич

Мать: Дорогова Евдокия Даниловна

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
26.08.1871
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Причина смерти: От оспы

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