(Дорогова) Пелагея Родионовна
женский, родилась 09.10.1870, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умерла 26.08.1871, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
ОтецДорогов Родион Рекрут В 1853 Дмитриевич1832 г.р.
МатьДорогова Евдокия Даниловна1848 г.р.
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Рождение
09.10.1870
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
26.08.1871
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область