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Чупин Василий Кондратьев

Место рождения

Осколково, Алейский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

25.12.1863 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1863 ст.

Отец: Чупин Кондрат Никитин

Мать: Чупина Татьяна Елисеева

Осколково, Алейский муниципальный район, Алтайский край
144-1-44 (ГААК, г. Барнаул). Лист 71. Воспреемники Пантелеймон Степаноф Чупин и Леонтия Ксенофонтова Чупина дочь девица Агафья. https://altarchives.ru/srv/private/imageViewer/show?objectId=527578279... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1889

Сын: Чупин Михаил Васильевич

Мать ребёнка: Чупина Екатерина Петрова

Осколково, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
Около 1893

Сын: Чупин Федосей Васильевич

Мать ребёнка: Чупина Екатерина Петрова

Осколково, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Архив ГААК (г. Барнаул). Дело Р24-7-46. Чупин Федосей Васильев. Жена Татьяна Михайловна 27 лет Дочь Евдокия 2 года. Выбывал на ст. Алейск в 1922 году к месту службы в милиции и вернулся обратно в ... Показать все
Рождение ребёнка
19.03.1899 ст.

Дочь: Чупина Анна Васильева

Мать ребёнка: Чупина Екатерина Петрова

Осколково, Алейский муниципальный район, Алтайский край
144-5-859 (ГААК, г. Барнаул). Воспреемники - с. Осколковского крестьянин Алексей Иванов Белоруков и крестьянская дочь девица Елизавета Семенова Белорукова
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чупина Екатерина Петрова

Смерть
Неизвестно
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