Чупин Василий Кондратьев
Место рождения
Дата рождения25.12.1863 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1863 ст.
Отец: Чупин Кондрат Никитин
Мать: Чупина Татьяна Елисеева
144-1-44 (ГААК, г. Барнаул). Лист 71. Воспреемники Пантелеймон Степаноф Чупин и Леонтия Ксенофонтова Чупина дочь девица Агафья. https://altarchives.ru/srv/private/imageViewer/show?objectId=527578279... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1889
Мать ребёнка: Чупина Екатерина Петрова
Рождение ребёнка
Около 1893
Мать ребёнка: Чупина Екатерина Петрова
Архив ГААК (г. Барнаул). Дело Р24-7-46. Чупин Федосей Васильев. Жена Татьяна Михайловна 27 лет Дочь Евдокия 2 года. Выбывал на ст. Алейск в 1922 году к месту службы в милиции и вернулся обратно в ... Показать все
Рождение ребёнка
19.03.1899 ст.
Дочь: Чупина Анна Васильева
Мать ребёнка: Чупина Екатерина Петрова
144-5-859 (ГААК, г. Барнаул). Воспреемники - с. Осколковского крестьянин Алексей Иванов Белоруков и крестьянская дочь девица Елизавета Семенова Белорукова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Чупина Екатерина Петрова
Смерть
Неизвестно