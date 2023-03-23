Чупина Татьяна Елисеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧупина Татьяна Елисеева

Чупина Татьяна Елисеева

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.11.1858 ст.

Сын: Чупин Василий Кондратьев

Отец ребёнка: Чупин Кондрат Никитин

Осколково, Алейский муниципальный район, Алтайский край
170-9-632 (ГАТО, г. Томск). Лист 371 на ФС (лист 291 оборот и 292 в книге). Д. Осколковой Когдрат Никитин Чупин и жена Татьяна Елисеева родился сын Василий 02.11.1858г. Воспреемники - д. Красноярской... Показать все
Рождение ребёнка
07.05.1860 ст.

Дочь: Чупина Параскева Кондратьева

Отец ребёнка: Чупин Кондрат Никитин

Осколково, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Д156-1-4788 (ГАНО, г. Новосибирск). Лист 14 оборот. Воспреемники - крестьянина Степана Ксенофонтова Чупина дочь Параскева.
Рождение ребёнка
28.10.1861 ст.

Дочь: Чупина Анна Кондратьева

Отец ребёнка: Чупин Кондрат Никитин

Осколково, Алейский муниципальный район, Алтайский край
170-10-155 (ГАТО, г. Томск). Лист 416 на ФС (лист 334 оборот и 335 в книге). д. Осколково Кондратий Никитин Чупин и жена Татьяна Елисеева родилась дочь Анна 21.10.1861г. Воспреемники - д. Осколково В... Показать все
Рождение ребёнка
25.12.1863 ст.

Сын: Чупин Василий Кондратьев

Отец ребёнка: Чупин Кондрат Никитин

Осколково, Алейский муниципальный район, Алтайский край
144-1-44 (ГААК, г. Барнаул). Лист 71. Воспреемники Пантелеймон Степаноф Чупин и Леонтия Ксенофонтова Чупина дочь девица Агафья. https://altarchives.ru/srv/private/imageViewer/show?objectId=527578279... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чупин Кондрат Никитин

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close