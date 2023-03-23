Чупина Татьяна Елисеева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.11.1858 ст.
Отец ребёнка: Чупин Кондрат Никитин
170-9-632 (ГАТО, г. Томск). Лист 371 на ФС (лист 291 оборот и 292 в книге). Д. Осколковой Когдрат Никитин Чупин и жена Татьяна Елисеева родился сын Василий 02.11.1858г. Воспреемники - д. Красноярской... Показать все
Рождение ребёнка
07.05.1860 ст.
Дочь: Чупина Параскева Кондратьева
Отец ребёнка: Чупин Кондрат Никитин
Д156-1-4788 (ГАНО, г. Новосибирск). Лист 14 оборот. Воспреемники - крестьянина Степана Ксенофонтова Чупина дочь Параскева.
Рождение ребёнка
28.10.1861 ст.
Дочь: Чупина Анна Кондратьева
Отец ребёнка: Чупин Кондрат Никитин
170-10-155 (ГАТО, г. Томск). Лист 416 на ФС (лист 334 оборот и 335 в книге). д. Осколково Кондратий Никитин Чупин и жена Татьяна Елисеева родилась дочь Анна 21.10.1861г. Воспреемники - д. Осколково В... Показать все
Рождение ребёнка
25.12.1863 ст.
Отец ребёнка: Чупин Кондрат Никитин
144-1-44 (ГААК, г. Барнаул). Лист 71. Воспреемники Пантелеймон Степаноф Чупин и Леонтия Ксенофонтова Чупина дочь девица Агафья. https://altarchives.ru/srv/private/imageViewer/show?objectId=527578279... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно