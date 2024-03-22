Чупин Михаил Васильевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1889
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1889
Отец: Чупин Василий Кондратьев
Мать: Чупина Екатерина Петрова
Рождение ребёнка
Около 1913
Дочь: Чупина Клавдия Михайловна
Мать ребёнка: Чупина Мавра Осипова
Рождение ребёнка
Около 1916
Дочь: Чупина Анна Михайловна
Мать ребёнка: Чупина Мавра Осипова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Чупина Мавра Осипова
Смерть
Неизвестно