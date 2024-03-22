Чупин Михаил Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чупин Михаил Васильевич

Место рождения

Осколково, Алейский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

Около 1889

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1889

Отец: Чупин Василий Кондратьев

Мать: Чупина Екатерина Петрова

Осколково, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
Около 1913

Дочь: Чупина Клавдия Михайловна

Мать ребёнка: Чупина Мавра Осипова

Осколково, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
Около 1916

Дочь: Чупина Анна Михайловна

Мать ребёнка: Чупина Мавра Осипова

Осколково, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чупина Мавра Осипова

Смерть
Неизвестно
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