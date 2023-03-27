Чупина Мавра Осипова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чупина Мавра Осипова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1889 г.р.

Дети

Добавил:

ТФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1890

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1913

Дочь: Чупина Клавдия Михайловна

Отец ребёнка: Чупин Михаил Васильевич

Осколково, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
Около 1916

Дочь: Чупина Анна Михайловна

Отец ребёнка: Чупин Михаил Васильевич

Осколково, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чупин Михаил Васильевич

Смерть
Неизвестно
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