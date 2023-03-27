Чупина Мавра Осипова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1890
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1890
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1913
Дочь: Чупина Клавдия Михайловна
Отец ребёнка: Чупин Михаил Васильевич
Рождение ребёнка
Около 1916
Дочь: Чупина Анна Михайловна
Отец ребёнка: Чупин Михаил Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно