Чупина Екатерина Петрова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1865
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1865
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1889
Отец ребёнка: Чупин Василий Кондратьев
Рождение ребёнка
Около 1893
Отец ребёнка: Чупин Василий Кондратьев
Рождение ребёнка
19.03.1899 ст.
Дочь: Чупина Анна Васильева
Отец ребёнка: Чупин Василий Кондратьев
144-5-859 (ГААК, г. Барнаул). Воспреемники - с. Осколковского крестьянин Алексей Иванов Белоруков и крестьянская дочь девица Елизавета Семенова Белорукова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно