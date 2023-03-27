Чупина Екатерина Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чупина Екатерина Петрова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1865

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1863 г.р.

Дети

Добавил:

ТФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1865

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1889

Сын: Чупин Михаил Васильевич

Отец ребёнка: Чупин Василий Кондратьев

Осколково, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
Около 1893

Сын: Чупин Федосей Васильевич

Отец ребёнка: Чупин Василий Кондратьев

Осколково, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
19.03.1899 ст.

Дочь: Чупина Анна Васильева

Отец ребёнка: Чупин Василий Кондратьев

Осколково, Алейский муниципальный район, Алтайский край
144-5-859 (ГААК, г. Барнаул). Воспреемники - с. Осколковского крестьянин Алексей Иванов Белоруков и крестьянская дочь девица Елизавета Семенова Белорукова
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чупин Василий Кондратьев

Смерть
Неизвестно
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