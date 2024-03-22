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Чупин Федосей Васильевич

Место рождения

Осколково, Алейский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

Около 1893

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1893

Отец: Чупин Василий Кондратьев

Мать: Чупина Екатерина Петрова

Осколково, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Архив ГААК (г. Барнаул). Дело Р24-7-46. Чупин Федосей Васильев. Жена Татьяна Михайловна 27 лет Дочь Евдокия 2 года. Выбывал на ст. Алейск в 1922 году к месту службы в милиции и вернулся обратно в ... Показать все
Рождение ребёнка
1923

Дочь: Чупина Евдокия Федосеевна

Мать ребёнка: Чупина Татьяна Михайлова

Алейск, город Алейск, Алтайский край
Архив ГААК (г. Барнаул). Дело Р24-7-46. Чупин Федосей Васильев. Жена Татьяна Михайловна 27 лет Дочь Евдокия 2 года. Выбывал на ст. Алейск в 1922 году к месту службы в милиции и вернулся обратно в ... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чупина Татьяна Михайлова

Архив ГААК (г. Барнаул). Дело Р24-7-46. Чупин Федосей Васильев. Жена Татьяна Михайловна 27 лет Дочь Евдокия 2 года. Выбывал на ст. Алейск в 1922 году к месту службы в милиции и вернулся обратно в ... Показать все
Смерть
Неизвестно
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