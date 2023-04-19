Чупина Татьяна Михайлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чупина Татьяна Михайлова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1898

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1893 г.р.

Дети

Добавил:

ТФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1923

Дочь: Чупина Евдокия Федосеевна

Отец ребёнка: Чупин Федосей Васильевич

Алейск, город Алейск, Алтайский край
Архив ГААК (г. Барнаул). Дело Р24-7-46. Чупин Федосей Васильев. Жена Татьяна Михайловна 27 лет Дочь Евдокия 2 года. Выбывал на ст. Алейск в 1922 году к месту службы в милиции и вернулся обратно в ... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чупин Федосей Васильевич

Архив ГААК (г. Барнаул). Дело Р24-7-46. Чупин Федосей Васильев. Жена Татьяна Михайловна 27 лет Дочь Евдокия 2 года. Выбывал на ст. Алейск в 1922 году к месту службы в милиции и вернулся обратно в ... Показать все
Смерть
Неизвестно
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