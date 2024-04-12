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Чупина Евдокия Федосеевна

Место рождения

Алейск, город Алейск, Алтайский край

Дата рождения

1923

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1893 г.р.

Мать

1898 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ТФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923

Отец: Чупин Федосей Васильевич

Мать: Чупина Татьяна Михайлова

Алейск, город Алейск, Алтайский край
Архив ГААК (г. Барнаул). Дело Р24-7-46. Чупин Федосей Васильев. Жена Татьяна Михайловна 27 лет Дочь Евдокия 2 года. Выбывал на ст. Алейск в 1922 году к месту службы в милиции и вернулся обратно в ... Показать все
Смерть
Неизвестно
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