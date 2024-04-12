Чупина Евдокия Федосеевна
Место рождения
Дата рождения1923
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923
Отец: Чупин Федосей Васильевич
Мать: Чупина Татьяна Михайлова
Архив ГААК (г. Барнаул). Дело Р24-7-46. Чупин Федосей Васильев. Жена Татьяна Михайловна 27 лет Дочь Евдокия 2 года. Выбывал на ст. Алейск в 1922 году к месту службы в милиции и вернулся обратно в ... Показать все
Смерть
Неизвестно