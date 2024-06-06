Мартос (Минькович-Петровская) Александра Павловна
Место рождения
Дата рождения03.02.1843
Дата смерти06.11.1917
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.02.1843
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1867
Дочь: Кирпатовская (Мартос) Юлия Петровна
Отец ребёнка: Мартос Пётр Иванович
Смерть
06.11.1917
Лохвица, Полтавська область
МК 1917 Благовещенской церкви г. Лохвицы - 06.11.1917 г - умерла дворянка Александра Павлова Мартос 76 л - от нарыва на боку