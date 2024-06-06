Мартос (Минькович-Петровская) Александра Павловна 03.02.1843 — найти родственников по фамилии на Familio
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Мартос (Минькович-Петровская) Александра Павловна

Место рождения

Белоусовка, Полтавська область

Дата рождения

03.02.1843

Дата смерти

06.11.1917

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

EL
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Место
Комментарий
Рождение
03.02.1843

Отец: не указан

Мать: не указана

Белоусовка, Полтавська область
Рождение ребёнка
1867

Дочь: Кирпатовская (Мартос) Юлия Петровна

Отец ребёнка: Мартос Пётр Иванович

Смерть
06.11.1917
Лохвица, Полтавська область
МК 1917 Благовещенской церкви г. Лохвицы - 06.11.1917 г - умерла дворянка Александра Павлова Мартос 76 л - от нарыва на боку

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