Кирпатовская (Мартос) Юлия Петровна 1867 — найти родственников по фамилии на Familio
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Кирпатовская (Мартос) Юлия Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1867

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

EL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867

Отец: Мартос Пётр Иванович

Мать: Мартос (Минькович-Петровская) Александра Павловна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кирпатовский Александр Иосифович

Бракосочетание
22.03.1891 ст.

Муж: не указан

Белоусовка, Полтавська область
МК 1891 Белоусовка - брак 22/03/1891 - жених Гадячского уезда Местечка Лютеньки крестьянин Александр Иосифов Кирпатовский, 1м браком 25л, и с. Белоусовки штаб-ротмистра дочь девица Юлия Петрова Мартос... Показать все
Смерть
Неизвестно

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