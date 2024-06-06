Кирпатовская (Мартос) Юлия Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1867
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
22.03.1891 ст.
Муж: не указан
Белоусовка, Полтавська область
МК 1891 Белоусовка - брак 22/03/1891 - жених Гадячского уезда Местечка Лютеньки крестьянин Александр Иосифов Кирпатовский, 1м браком 25л, и с. Белоусовки штаб-ротмистра дочь девица Юлия Петрова Мартос... Показать все
Смерть
Неизвестно