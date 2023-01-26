село Ивахники, Ивахницкая волость, Лохвицкий уезд (на 1900) — Familio

Ивахники

Ивахницкая волость, Лохвицкий уезд (на 1900)

Статус
не существует
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Полтавская губерния, Лохвицкий уезд
С. Ивахники с х. Новосилец22Тим. Мартос891427

Список населённых мест Полтавской губернии на 1900 год

Волости и поселенияСельские обществаОт волостиОт городаДворовДомохозяйствДомохозяевРевизских душМужчинЖенщинИтого
Лохвицкий уезд, Ивахницкая волость
1.0Ивахники селоИвахницкое козаков, каз. кр. и гос. кр.12469469830126113262587
1.0Ивахники селоИвахницкое кр. соб.1218918920438480500980

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