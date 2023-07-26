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Горбунов Василий Романович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

27.10.1941

Пол

Мужской

Добавил:

СО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Горбунов Роман

Мать: не указана

Бракосочетание
05.11.1935

Жена: Горбунова (Кудрявцева) Анна Степановна

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Рождение ребёнка
24.08.1936

Дочь: Горбунова Раиса Васильевна

Мать ребёнка: Горбунова (Кудрявцева) Анна Степановна

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Рождение ребёнка
?.06.1938

Дочь: Горбунова Тамара Васильевна

Мать ребёнка: Горбунова (Кудрявцева) Анна Степановна

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Рождение ребёнка
23.11.1939

Дочь: Овчинникова (Горбунова) Людмила Васильевна

Мать ребёнка: Горбунова (Кудрявцева) Анна Степановна

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Смерть
27.10.1941
сержант Горбунов Василий Романович пропал без вести 27.10.1941 в районе д. Владимирская КФССР (Карело-Финская Советская Социалистическая Республика), штаб 131 стрелкового полка, ппс № 234, подписи ком... Показать все

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