Горбунов Василий Романович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти27.10.1941
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Горбунов Роман
Мать: не указана
Бракосочетание
05.11.1935
Рождение ребёнка
24.08.1936
Дочь: Горбунова Раиса Васильевна
Мать ребёнка: Горбунова (Кудрявцева) Анна Степановна
Рождение ребёнка
?.06.1938
Дочь: Горбунова Тамара Васильевна
Мать ребёнка: Горбунова (Кудрявцева) Анна Степановна
Рождение ребёнка
23.11.1939
Дочь: Овчинникова (Горбунова) Людмила Васильевна
Мать ребёнка: Горбунова (Кудрявцева) Анна Степановна
Смерть
27.10.1941
сержант Горбунов Василий Романович пропал без вести 27.10.1941 в районе д. Владимирская КФССР (Карело-Финская Советская Социалистическая Республика), штаб 131 стрелкового полка, ппс № 234, подписи ком... Показать все