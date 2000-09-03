Горбунова (Кудрявцева) Анна Степановна
Место рождения
Дата рождения09.06.1916
Дата смерти03.09.2000
ПолЖенский
Мать
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.06.1916
Бракосочетание
05.11.1935
Рождение ребёнка
24.08.1936
Дочь: Горбунова Раиса Васильевна
Отец ребёнка: Горбунов Василий Романович
Рождение ребёнка
?.06.1938
Дочь: Горбунова Тамара Васильевна
Отец ребёнка: Горбунов Василий Романович
Рождение ребёнка
23.11.1939
Дочь: Овчинникова (Горбунова) Людмила Васильевна
Отец ребёнка: Горбунов Василий Романович
Смерть
03.09.2000