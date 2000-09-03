Горбунова (Кудрявцева) Анна Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горбунова (Кудрявцева) Анна Степановна

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Место рождения

Сосново, Мишкинский муниципальный район, Курганская область

Дата рождения

09.06.1916

Дата смерти

03.09.2000

Пол

Женский

Добавил:

СО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.06.1916

Отец: Кудрявцев Степан Авдеевич

Мать: Кудрявцева Анастасия Сергеевна

Сосново, Мишкинский муниципальный район, Курганская область
Бракосочетание
05.11.1935

Муж: Горбунов Василий Романович

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Рождение ребёнка
24.08.1936

Дочь: Горбунова Раиса Васильевна

Отец ребёнка: Горбунов Василий Романович

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Рождение ребёнка
?.06.1938

Дочь: Горбунова Тамара Васильевна

Отец ребёнка: Горбунов Василий Романович

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Рождение ребёнка
23.11.1939

Дочь: Овчинникова (Горбунова) Людмила Васильевна

Отец ребёнка: Горбунов Василий Романович

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Смерть
03.09.2000
Челябинск, Челябинский, Челябинская область

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