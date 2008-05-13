Овчинникова (Горбунова) Людмила Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Овчинникова (Горбунова) Людмила Васильевна

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Место рождения

Челябинск, Челябинский, Челябинская область

Дата рождения

23.11.1939

Дата смерти

13.05.2008

Пол

Женский

Добавил:

СО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.11.1939

Отец: Горбунов Василий Романович

Мать: Горбунова (Кудрявцева) Анна Степановна

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Бракосочетание
20.08.1962

Муж: Овчинников Евгений Герасимович

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Рождение ребёнка
18.08.1963

Дочь: Турковская (Овчинникова) Светлана Евгеньевна

Отец ребёнка: Овчинников Евгений Герасимович

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Рождение ребёнка
14.05.1966

Сын: Овчинников Станислав Евгеньевич

Отец ребёнка: Овчинников Евгений Герасимович

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Смерть
13.05.2008
Челябинск, Челябинский, Челябинская область

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