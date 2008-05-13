Овчинникова (Горбунова) Людмила Васильевна
Место рождения
Дата рождения23.11.1939
Дата смерти13.05.2008
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.11.1939
Бракосочетание
20.08.1962
Рождение ребёнка
18.08.1963
Дочь: Турковская (Овчинникова) Светлана Евгеньевна
Отец ребёнка: Овчинников Евгений Герасимович
Рождение ребёнка
14.05.1966
Сын: Овчинников Станислав Евгеньевич
Отец ребёнка: Овчинников Евгений Герасимович
Смерть
13.05.2008