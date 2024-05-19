Гаврилов Петр Естефеевич
Место рождения
Дата рождения1831
Дата смертиОколо 1910
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831
Отец: Гаврилов Естифей
Бракосочетание
Между 1849 и 1859
Рождение ребёнка
24.09.1861
Мать ребёнка: Гаврилова Марья Федоровна (Петровна?)
Рождение ребёнка
29.09.1864
Сын: Гаврилов Григорий Петрович
Мать ребёнка: Гаврилова Марья Федоровна (Петровна?)
Рождение ребёнка
16.12.1865
Мать ребёнка: Гаврилова Марья Федоровна (Петровна?)
Рождение ребёнка
20.09.1868
Дочь: Гаврилова Фекла Петровна
Мать ребёнка: Гаврилова Марья Федоровна (Петровна?)
Рождение ребёнка
15.10.1870
Мать ребёнка: Гаврилова Марья Федоровна (Петровна?)
Рождение ребёнка
1871
Мать ребёнка: Гаврилова Марья Федоровна (Петровна?)
Рождение ребёнка
02.10.1872
Дочь: Гаврилова Устина Петровна
Мать ребёнка: Гаврилова Марья Федоровна (Петровна?)
Рождение ребёнка
15.07.1878
Сын: Гаврилов Владимир Петрович
Мать ребёнка: Гаврилова Марья Федоровна (Петровна?)
Смерть
Около 1910
Алозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния