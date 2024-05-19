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Гаврилов Петр Естефеевич

Место рождения

Новое, Кемский уезд, Архангельская губерния

Дата рождения

1831

Дата смерти

Около 1910

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: Гаврилов Естифей

Мать: Гаврилова Анастасия Ивановна

Новое, Кемский уезд, Архангельская губерния
Бракосочетание
Между 1849 и 1859

Жена: Гаврилова Марья Федоровна (Петровна?)

Новое, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
24.09.1861

Сын: Гаврилов Иван Петрович

Мать ребёнка: Гаврилова Марья Федоровна (Петровна?)

Новое, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
29.09.1864

Сын: Гаврилов Григорий Петрович

Мать ребёнка: Гаврилова Марья Федоровна (Петровна?)

Новое, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
16.12.1865

Сын: Гаврилов Степан Петрович

Мать ребёнка: Гаврилова Марья Федоровна (Петровна?)

Новое, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
20.09.1868

Дочь: Гаврилова Фекла Петровна

Мать ребёнка: Гаврилова Марья Федоровна (Петровна?)

Новое, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
15.10.1870

Сын: Гаврилов Филипп Петрович

Мать ребёнка: Гаврилова Марья Федоровна (Петровна?)

Новое, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1871

Сын: Гаврилов Степан Петрович

Мать ребёнка: Гаврилова Марья Федоровна (Петровна?)

Новое, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
02.10.1872

Дочь: Гаврилова Устина Петровна

Мать ребёнка: Гаврилова Марья Федоровна (Петровна?)

Новое, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
15.07.1878

Сын: Гаврилов Владимир Петрович

Мать ребёнка: Гаврилова Марья Федоровна (Петровна?)

Новое, Кемский уезд, Архангельская губерния
Смерть
Около 1910
Алозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния

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