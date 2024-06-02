Гаврилова Анастасия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1810
Дата смерти14.01.1869
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Гаврилов Естифей
Рождение ребёнка
1831
Отец ребёнка: Гаврилов Естифей
Рождение ребёнка
1833
Отец ребёнка: Гаврилов Естифей
Место жительства
1849
Смерть
14.01.1869
от старости