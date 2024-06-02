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Гаврилова Анастасия Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1810

Дата смерти

14.01.1869

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гаврилов Естифей

Рождение ребёнка
1831

Сын: Гаврилов Петр Естефеевич

Отец ребёнка: Гаврилов Естифей

Новое, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1833

Сын: Гаврилов Карп Естефеевич

Отец ребёнка: Гаврилов Естифей

Новое, Кемский уезд, Архангельская губерния
Место жительства
1849
Новое, Кемский уезд, Архангельская губерния
Смерть
14.01.1869
Новое, Кемский уезд, Архангельская губерния
от старости

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