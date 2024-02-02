Естифей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1849
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1831
Сын: Петр Естефеевич
Мать ребёнка: Анастасия Ивановна
Рождение ребёнка
1833
Сын: Карп Естефеевич
Мать ребёнка: Анастасия Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анастасия Ивановна
Смерть
До 1849