Естифей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕстифей

Естифей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1849

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1810 г.р.

Дети

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1831

Сын: Петр Естефеевич

Мать ребёнка: Анастасия Ивановна

Новое, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1833

Сын: Карп Естефеевич

Мать ребёнка: Анастасия Ивановна

Новое, Кемский уезд, Архангельская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анастасия Ивановна

Смерть
До 1849
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close