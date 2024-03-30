Гаврилова Марья Федоровна (Петровна?)
Место рожденияНе указано
Дата рождения1838
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
Между 1849 и 1859
Место жительства
1859
Рождение ребёнка
24.09.1861
Отец ребёнка: Гаврилов Петр Естефеевич
Рождение ребёнка
29.09.1864
Сын: Гаврилов Григорий Петрович
Отец ребёнка: Гаврилов Петр Естефеевич
Рождение ребёнка
16.12.1865
Отец ребёнка: Гаврилов Петр Естефеевич
Рождение ребёнка
20.09.1868
Дочь: Гаврилова Фекла Петровна
Отец ребёнка: Гаврилов Петр Естефеевич
Рождение ребёнка
15.10.1870
Отец ребёнка: Гаврилов Петр Естефеевич
Рождение ребёнка
1871
Отец ребёнка: Гаврилов Петр Естефеевич
Рождение ребёнка
02.10.1872
Дочь: Гаврилова Устина Петровна
Отец ребёнка: Гаврилов Петр Естефеевич
Рождение ребёнка
15.07.1878
Сын: Гаврилов Владимир Петрович
Отец ребёнка: Гаврилов Петр Естефеевич
Смерть
Неизвестно