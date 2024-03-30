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Гаврилова Марья Федоровна (Петровна?)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1838

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Между 1849 и 1859

Муж: Гаврилов Петр Естефеевич

Новое, Кемский уезд, Архангельская губерния
Место жительства
1859
Новое, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
24.09.1861

Сын: Гаврилов Иван Петрович

Отец ребёнка: Гаврилов Петр Естефеевич

Новое, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
29.09.1864

Сын: Гаврилов Григорий Петрович

Отец ребёнка: Гаврилов Петр Естефеевич

Новое, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
16.12.1865

Сын: Гаврилов Степан Петрович

Отец ребёнка: Гаврилов Петр Естефеевич

Новое, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
20.09.1868

Дочь: Гаврилова Фекла Петровна

Отец ребёнка: Гаврилов Петр Естефеевич

Новое, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
15.10.1870

Сын: Гаврилов Филипп Петрович

Отец ребёнка: Гаврилов Петр Естефеевич

Новое, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1871

Сын: Гаврилов Степан Петрович

Отец ребёнка: Гаврилов Петр Естефеевич

Новое, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
02.10.1872

Дочь: Гаврилова Устина Петровна

Отец ребёнка: Гаврилов Петр Естефеевич

Новое, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
15.07.1878

Сын: Гаврилов Владимир Петрович

Отец ребёнка: Гаврилов Петр Естефеевич

Новое, Кемский уезд, Архангельская губерния
Смерть
Неизвестно
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