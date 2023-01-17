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Куранов Петр Андреевич

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Место рождения

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

03.12.1860 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.12.1860 ст.

Отец: Куранов Андрей Петрович

Мать: Куранова Пелагея Дормидонтовна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Отец: служащий казак Андрей Петрович Куранов Восприемники: служащий солдат Савелий Дмитриев и крестьянка Матрона Васильевна Молчаева https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-6 файл 332 ном... Показать все
Бракосочетание
Около 1887

Жена: Куранова Марфа Степановна

Рождение ребёнка
Вычислено 1889

Сын: Куранов Иван Петрович

Мать ребёнка: Куранова Марфа Степановна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
В семейном списке 1892 года 3 лет
Рождение ребёнка
31.03.1892 ст.

Дочь: Куранова Мария Петровна

Мать ребёнка: Куранова Марфа Степановна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Восприемники: мещанин Василий Михайлович Попов и казачка Пелагия Васильевна Тутаринова https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-8 файл 4 номер 34
Место жительства
1892
Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Семейный список: Куранов Петр Андреевич - 29 лет служащий казак Жена: Марфа Степановна - 26 лет Дети: Иван Петрович - 3 лет Лошадей -1 , рогатого скота нет Семейного состояния бедного https://rodoslov... Показать все
Рождение ребёнка
20.11.1894 ст.

Дочь: Куранова Екатерина Петровна

Мать ребёнка: Куранова Марфа Степановна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Восприемники: мещанин Федор Андреевич Никешин и крестьянка села Теплинского Гликерия Федоровна Третьякова https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-14 файл 65 номер 151
Смерть
Неизвестно
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