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Куранова Марфа Степановна

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Место рождения

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

Вычислено 1866

Дата смерти

До 1901

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1860 г.р.

Дети

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1866

Отец: не указан

Мать: не указана

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
В семейном списке 1892 года 26 лет
Бракосочетание
Около 1887

Муж: Куранов Петр Андреевич

Рождение ребёнка
Вычислено 1889

Сын: Куранов Иван Петрович

Отец ребёнка: Куранов Петр Андреевич

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
В семейном списке 1892 года 3 лет
Рождение ребёнка
31.03.1892 ст.

Дочь: Куранова Мария Петровна

Отец ребёнка: Куранов Петр Андреевич

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Восприемники: мещанин Василий Михайлович Попов и казачка Пелагия Васильевна Тутаринова https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-8 файл 4 номер 34
Рождение ребёнка
20.11.1894 ст.

Дочь: Куранова Екатерина Петровна

Отец ребёнка: Куранов Петр Андреевич

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Восприемники: мещанин Федор Андреевич Никешин и крестьянка села Теплинского Гликерия Федоровна Третьякова https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-14 файл 65 номер 151
Смерть
До 1901
11/11/1901 Петр Андреевич Куранов - 43 лет, женился вторым браком
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