Куранова Марфа Степановна
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1866
Дата смертиДо 1901
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Вычислено 1866
Отец: не указан
Мать: не указана
В семейном списке 1892 года 26 лет
Бракосочетание
Около 1887
Рождение ребёнка
Вычислено 1889
Отец ребёнка: Куранов Петр Андреевич
В семейном списке 1892 года 3 лет
Рождение ребёнка
31.03.1892 ст.
Дочь: Куранова Мария Петровна
Отец ребёнка: Куранов Петр Андреевич
Восприемники: мещанин Василий Михайлович Попов и казачка Пелагия Васильевна Тутаринова https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-8 файл 4 номер 34
Рождение ребёнка
20.11.1894 ст.
Дочь: Куранова Екатерина Петровна
Отец ребёнка: Куранов Петр Андреевич
Восприемники: мещанин Федор Андреевич Никешин и крестьянка села Теплинского Гликерия Федоровна Третьякова https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-14 файл 65 номер 151
Смерть
До 1901
11/11/1901 Петр Андреевич Куранов - 43 лет, женился вторым браком