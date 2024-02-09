Куранова Вера Петровна
Место рождения
Дата рождения17.12.1897 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.12.1897 ст.
Отец: Куранов Петр Андреевич
Отец: Астраханского казачьего войска 1 отдела, станицы Красноярской отставной казак Восприемники: крестьянине Тамбовской губернии Климентий Леонтьевич Стрыгин и Пензенской губернии Наталья Федоровна С... Показать все
Смерть
Неизвестно