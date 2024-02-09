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Куранова Вера Петровна

Место рождения

Астрахань, город Астрахань, Астраханская область

Дата рождения

17.12.1897 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1860 г.р.

Мать

Вычислено 1866 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.12.1897 ст.

Отец: Куранов Петр Андреевич

Мать: Куранова Марфа Степановна

Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Отец: Астраханского казачьего войска 1 отдела, станицы Красноярской отставной казак Восприемники: крестьянине Тамбовской губернии Климентий Леонтьевич Стрыгин и Пензенской губернии Наталья Федоровна С... Показать все
Смерть
Неизвестно
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