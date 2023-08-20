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Иванцов Иван Иванович

Место рождения

Брянская область, Стародубский район, д.Садовая (Кривошеи)

Дата рождения

30.05.1919

Дата смерти

05.06.1985

Пол

Мужской

Отец

1898 г.р.

Мать

Жена

1920 г.р.

Дети

1948 г.р.
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Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.05.1919

Отец: Иванцов Иван Давидович / Давыдович

Мать: Логунова Ксения / Ксенья Харлампиевна/Харламьевна/Харлановна

Брянская область, Стародубский район, д.Садовая (Кривошеи)
Рождение ребёнка
30.05.1948

Сын: Иванцов Валерий Иванович

Мать ребёнка: Пешая Татьяна Григорьевна

Рождение ребёнка
23.03.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Пешая Татьяна Григорьевна

Рождение ребёнка
23.03.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Пешая Татьяна Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Пешая Татьяна Григорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пешая Татьяна Григорьевна

Смерть
05.06.1985
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