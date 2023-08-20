Иванцов Иван Иванович
Место рожденияБрянская область, Стародубский район, д.Садовая (Кривошеи)
Дата рождения30.05.1919
Дата смерти05.06.1985
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.05.1919
Отец: Иванцов Иван Давидович / Давыдович
Мать: Логунова Ксения / Ксенья Харлампиевна/Харламьевна/Харлановна
Брянская область, Стародубский район, д.Садовая (Кривошеи)
Рождение ребёнка
30.05.1948
Мать ребёнка: Пешая Татьяна Григорьевна
Рождение ребёнка
23.03.1954
Рождение ребёнка
23.03.1954
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
05.06.1985