Иванцов Валерий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванцов Валерий Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.05.1948

Дата смерти

14.04.2010

Пол

Мужской

Отец

1919 г.р.

Мать

1920 г.р.

Жена

1952 г.р.

Дети

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Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.05.1948

Отец: Иванцов Иван Иванович

Мать: Пешая Татьяна Григорьевна

Рождение ребёнка
11.08.1979

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Домаренко Надежда Владимировна

Рождение ребёнка
21.12.1983

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Домаренко Надежда Владимировна

Рождение ребёнка
27.05.1987

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Домаренко Надежда Владимировна

Рождение ребёнка
18.02.2023

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Домаренко Надежда Владимировна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Домаренко Надежда Владимировна

Смерть
14.04.2010
Московская область Шатурский район село Середниково