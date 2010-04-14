Иванцов Валерий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.05.1948
Дата смерти14.04.2010
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.05.1948
Отец: Иванцов Иван Иванович
Рождение ребёнка
11.08.1979
Рождение ребёнка
21.12.1983
Рождение ребёнка
27.05.1987
Рождение ребёнка
18.02.2023
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
14.04.2010
Московская область Шатурский район село Середниково