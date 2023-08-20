Логунова (Иванцова) Ксения / Ксенья Харлампиевна/Харламьевна/Харлановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Логунова (Иванцова) Ксения / Ксенья Харлампиевна/Харламьевна/Харлановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

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Мать

Не указана

Муж

1898 г.р.

Дети

1919 г.р.
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Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.05.1919

Сын: Иванцов Иван Иванович

Отец ребёнка: Иванцов Иван Давидович / Давыдович

Брянская область, Стародубский район, д.Садовая (Кривошеи)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Иванцов Иван Давидович / Давыдович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Иванцов Иван Давидович / Давыдович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иванцов Иван Давидович / Давыдович

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