Логунова (Иванцова) Ксения / Ксенья Харлампиевна/Харламьевна/Харлановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Скрыто настройками приватности
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
30.05.1919
Отец ребёнка: Иванцов Иван Давидович / Давыдович
Брянская область, Стародубский район, д.Садовая (Кривошеи)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Иванцов Иван Давидович / Давыдович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Иванцов Иван Давидович / Давыдович
Бракосочетание
Неизвестно