Иванцов Иван Давидович / Давыдович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1898
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898
Отец: Иванцов Давид
Рождение ребёнка
30.05.1919
Мать ребёнка: Логунова Ксения / Ксенья Харлампиевна/Харламьевна/Харлановна
Брянская область, Стародубский район, д.Садовая (Кривошеи)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Логунова Ксения / Ксенья Харлампиевна/Харламьевна/Харлановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Логунова Ксения / Ксенья Харлампиевна/Харламьевна/Харлановна
Бракосочетание
Неизвестно