Иванцов Иван Давидович / Давыдович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванцов Иван Давидович / Давыдович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1898

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Дети

1919 г.р.
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Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898

Отец: Иванцов Давид

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.05.1919

Сын: Иванцов Иван Иванович

Мать ребёнка: Логунова Ксения / Ксенья Харлампиевна/Харламьевна/Харлановна

Брянская область, Стародубский район, д.Садовая (Кривошеи)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Логунова Ксения / Ксенья Харлампиевна/Харламьевна/Харлановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Логунова Ксения / Ксенья Харлампиевна/Харламьевна/Харлановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Логунова Ксения / Ксенья Харлампиевна/Харламьевна/Харлановна

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