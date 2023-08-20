Пешая (Иванцова) Татьяна Григорьевна
Место рожденияБрянская область, Стародубский район, д.Бучки
Дата рождения11.01.1920
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.01.1920
Отец: Пеший Григорий Иванович
Брянская область, Стародубский район, д.Бучки
Рождение ребёнка
30.05.1948
Отец ребёнка: Иванцов Иван Иванович
Рождение ребёнка
23.03.1954
Рождение ребёнка
23.03.1954
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Брянская область, Стародубский район, деревня Садовая
Смерть
Неизвестно