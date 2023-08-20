Пешая (Иванцова) Татьяна Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пешая (Иванцова) Татьяна Григорьевна

Место рождения

Брянская область, Стародубский район, д.Бучки

Дата рождения

11.01.1920

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1898 г.р.

Мать

Муж

1919 г.р.

Дети

1948 г.р.
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Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.01.1920

Отец: Пеший Григорий Иванович

Мать: Вайсеро Надежда Яковлевна

Брянская область, Стародубский район, д.Бучки
Рождение ребёнка
30.05.1948

Сын: Иванцов Валерий Иванович

Отец ребёнка: Иванцов Иван Иванович

Рождение ребёнка
23.03.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Иванцов Иван Иванович

Рождение ребёнка
23.03.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Иванцов Иван Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Иванцов Иван Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иванцов Иван Иванович

Место жительства
Неизвестно
Брянская область, Стародубский район, деревня Садовая
Смерть
Неизвестно
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