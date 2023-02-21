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Иван Петров

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1750

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750

Отец: Пётр Павлов

Мать: Первая Жена Акилина Константинова

ИВ-1752 Иоанн 2=1750 ИВ-1754 Иоанн 4=1750 ИВ-1755 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1756 Иоанн 6=1750 ИВ-1757 Ивана нет (где он?) РС-1782 26 (по последней ревизии написаны были лета 7) =1756
Рождение ребёнка
1777

Сын: Александр Иванов

Мать ребёнка: Параскева Фёдорова

РС-1782 5=1777 У них сын, рождённый после ревизии
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Параскева Фёдорова

Место жительства
Неизвестно
Андреевское, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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