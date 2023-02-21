Параскева Фёдорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Параскева Фёдорова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1756

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1750 г.р.

Дети

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756

Отец: не указан

Мать: не указана

РС-1782 26=1756 у его жена Парасковья Фёдорова дочь старинная той же вотчины деревни Крутца
Рождение ребёнка
1777

Сын: Александр Иванов

Отец ребёнка: Иван Петров

РС-1782 5=1777 У них сын, рождённый после ревизии
Место жительства
Неизвестно
Андреевское, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван Петров

Место жительства
Неизвестно
Крутец, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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