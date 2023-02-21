Параскева Фёдорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1756
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
1756
Отец: не указан
Мать: не указана
РС-1782 26=1756 у его жена Парасковья Фёдорова дочь старинная той же вотчины деревни Крутца
Рождение ребёнка
1777
Сын: Александр Иванов
Отец ребёнка: Иван Петров
РС-1782 5=1777 У них сын, рождённый после ревизии
Место жительства
Неизвестно
Андреевское, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван Петров
Место жительства
Неизвестно
Крутец, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно