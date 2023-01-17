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Пётр Павлов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1734

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1734

Отец: Мой Первый Муж Павел Никитин

Мать: Моя Первая Жена Марфа/Мавра/Мария Арефьева

ИВ-1737 Пётр 3=1734 ИВ-1739 Пётр 5=1734 ИВ-1740 Пётр 6=1734 ИВ-1741 Пётр 7=1734 ИВ-1742 Пётр 8=1734 ИВ-1743 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1744 Пётр 10=1734 ИВ-1745 Пётр Павлов 11=1734 ИВ-1746 Пётр Павлов 1... Показать все
Бракосочетание
02.07.1749

Жена: Первая Жена Акилина Константинова

МК-1749 02.07.1749 Той вотчины деревни Андреевска крестьянина Павла Никитина сын отрок Пётр той вотчины с крестьянкой деревни Дмитровки Константиновой дочерью Козмина девкой Акилиной первым браком
Рождение ребёнка
1750

Сын: Иван Петров

Мать ребёнка: Первая Жена Акилина Константинова

ИВ-1752 Иоанн 2=1750 ИВ-1754 Иоанн 4=1750 ИВ-1755 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1756 Иоанн 6=1750 ИВ-1757 Ивана нет (где он?) РС-1782 26 (по последней ревизии написаны были лета 7) =1756
Рождение ребёнка
1778

Сын: Дементий Петров

Мать ребёнка: Вторая Жена Параскева Михайлова

РС-1782 4=1778 Дементий Петров, рождённый после ревизии
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вторая Жена Параскева Михайлова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Первая Жена Акилина Константинова

Место жительства
Неизвестно
Андреевское, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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