Третья Жена Параскева Михайлова
Место рождения
Дата рождения1750
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
1750
Отец: не указан
Мать: не указана
ДЕМЬЯНЦОВО МК-1768 13.04.1768 Деревни Андреевского крестьянин вдовец третьим браком Петр Павлов той вотчины деревни Демьянцова с крестьянской вдовой Параскевой Михайловой полутретьим браком АНДРЕЕВСК... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1760
Сын: Дементий Петров
Отец ребёнка: Пётр Павлов
ИВ-1770 Дементий 10 ИВ-1774 Доментий 15 РС-1782 4=1778 Дементий Петров, рождённый после ревизии
Бракосочетание
13.04.1768
Муж: Пётр Павлов
Лютницы, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
МК-1768 13.04.1768 Деревни Андреевского крестьянин вдовец третьим браком Петр Павлов той вотчины деревни Демьянцова с крестьянской вдовой Параскевой Михайловой полутретьим браком
Рождение ребёнка
1772
Дочь: Агафья Петрова
Отец ребёнка: Пётр Павлов
ИВ-1774 Агафия 2
Смерть
Неизвестно