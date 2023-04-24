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Третья Жена Параскева Михайлова

Место рождения

Демьянцево, Бежецкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1750

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1734 г.р.

Дети

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750

Отец: не указан

Мать: не указана

Демьянцево, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
ДЕМЬЯНЦОВО МК-1768 13.04.1768 Деревни Андреевского крестьянин вдовец третьим браком Петр Павлов той вотчины деревни Демьянцова с крестьянской вдовой Параскевой Михайловой полутретьим браком АНДРЕЕВСК... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Демьянцево, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Место жительства
Неизвестно
Андреевское, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1760

Сын: Дементий Петров

Отец ребёнка: Пётр Павлов

Андреевское, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
ИВ-1770 Дементий 10 ИВ-1774 Доментий 15 РС-1782 4=1778 Дементий Петров, рождённый после ревизии
Бракосочетание
13.04.1768

Муж: Пётр Павлов

Лютницы, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
МК-1768 13.04.1768 Деревни Андреевского крестьянин вдовец третьим браком Петр Павлов той вотчины деревни Демьянцова с крестьянской вдовой Параскевой Михайловой полутретьим браком
Рождение ребёнка
1772

Дочь: Агафья Петрова

Отец ребёнка: Пётр Павлов

Андреевское, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
ИВ-1774 Агафия 2
Смерть
Неизвестно

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