Акилина Константинова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Акилина Константинова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1730

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1734 г.р.

Дети

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1730

Отец: Константин Козмин

Мать: не указана

ДМИТРОВКА МК-1749 02.07.1749 Той вотчины деревни Андреевска крестьянина Павла Никитина сын отрок Пётр той вотчины с крестьянкой деревни Дмитровки Константиновой дочерью Козмина девкой Акилиной первым ... Показать все
Бракосочетание
02.07.1749

Муж: Пётр Павлов

МК-1749 02.07.1749 Той вотчины деревни Андреевска крестьянина Павла Никитина сын отрок Пётр той вотчины с крестьянкой деревни Дмитровки Константиновой дочерью Козмина девкой Акилиной первым браком
Рождение ребёнка
1750

Сын: Иван Петров

Отец ребёнка: Пётр Павлов

ИВ-1752 Иоанн 2=1750 ИВ-1754 Иоанн 4=1750 ИВ-1755 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1756 Иоанн 6=1750 ИВ-1757 Ивана нет (где он?)
Место жительства
Неизвестно
Андреевское, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пётр Павлов

Место жительства
Неизвестно
Дмитровка, Новская волость, Бежецкий уезд
Смерть
Неизвестно
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