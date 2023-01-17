Акилина Константинова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1730
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
1730
Отец: Константин Козмин
Мать: не указана
ДМИТРОВКА МК-1749 02.07.1749 Той вотчины деревни Андреевска крестьянина Павла Никитина сын отрок Пётр той вотчины с крестьянкой деревни Дмитровки Константиновой дочерью Козмина девкой Акилиной первым ... Показать все
Бракосочетание
02.07.1749
Муж: Пётр Павлов
МК-1749 02.07.1749 Той вотчины деревни Андреевска крестьянина Павла Никитина сын отрок Пётр той вотчины с крестьянкой деревни Дмитровки Константиновой дочерью Козмина девкой Акилиной первым браком
Рождение ребёнка
1750
Сын: Иван Петров
Отец ребёнка: Пётр Павлов
ИВ-1752 Иоанн 2=1750 ИВ-1754 Иоанн 4=1750 ИВ-1755 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1756 Иоанн 6=1750 ИВ-1757 Ивана нет (где он?)
Место жительства
Неизвестно
Андреевское, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Пётр Павлов
Место жительства
Неизвестно
Дмитровка, Новская волость, Бежецкий уезд
Смерть
Неизвестно