Константин Козмин
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1730
Дочь: Первая Жена Акилина Константинова
Мать ребёнка: не указана
ДМИТРОВКА МК-1749 02.07.1749 Той вотчины деревни Андреевска крестьянина Павла Никитина сын отрок Пётр той вотчины с крестьянкой деревни Дмитровки Константиновой дочерью Козмина девкой Акилиной первым ... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Дмитровка, Новская волость, Бежецкий уезд
Смерть
Неизвестно