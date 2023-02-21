Константин Козмин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Константин Козмин

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1730

Дочь: Первая Жена Акилина Константинова

Мать ребёнка: не указана

ДМИТРОВКА МК-1749 02.07.1749 Той вотчины деревни Андреевска крестьянина Павла Никитина сын отрок Пётр той вотчины с крестьянкой деревни Дмитровки Константиновой дочерью Козмина девкой Акилиной первым ... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Дмитровка, Новская волость, Бежецкий уезд
Смерть
Неизвестно
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