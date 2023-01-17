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Мурзагулка Бурай улы

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Место рождения

Бураево, Бураевский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Бурай Ергазы улы

Мать: не указана

Бураево, Бураевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бимаметка Мурзагул улы

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кадыргулка Мурзагул улы

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ишимка Мурзагул улы

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ижбулатка Мурзагул улы

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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