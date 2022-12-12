Ижбулатка Мурзагул улы — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ижбулатка Мурзагул улы

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

После 1678 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ИА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Мурзагулка Бурай улы

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1668 ст.

Сын: Кутлучко Ижбулат улы

Мать ребёнка: не указана

Аккузино 1-е, Елабужский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мусайко Ижбулат улы

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Касымко Ижбулат улы

Мать ребёнка: не указана

Смерть
После 1678 ст.
Аккузино 1-е, Елабужский уезд, Вятская губерния
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