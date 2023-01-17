Кадыргулка Мурзагул улы
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиПосле 1678 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Мурзагулка Бурай улы
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1667 ст.
Сын: Темирко Кадыргул улы
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1675
Сын: Дюсмет Кадыргул улы
Мать ребёнка: не указана
Новое Аккузино, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
После 1678 ст.