Мельникова (?Шалаева) Наталья Мефодиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мельникова (?Шалаева) Наталья Мефодиевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1884

Дата смерти

После 1907

Пол

Женский

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1884

Отец: Шалаев Мефодий Прокофьевич

Мать: Шалаева Мария Саввишна

Рождение ребёнка
02.11.1901

Сын: Мельников Илларион Петрович

Отец ребёнка: Мельников Петр Петрович

Пески, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
После 1907
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