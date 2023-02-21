Мельникова (?Шалаева) Наталья Мефодиевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1884
Дата смертиПосле 1907
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1884
Отец: Шалаев Мефодий Прокофьевич
Мать: Шалаева Мария Саввишна
Рождение ребёнка
02.11.1901
Сын: Мельников Илларион Петрович
Отец ребёнка: Мельников Петр Петрович
Пески, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
После 1907