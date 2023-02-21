Шалаев Мефодий Прокофьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиПосле 09.02.1901
ПолМужской
Отец
Скрыто настройками приватности
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Рождение ребёнка
До 1884
Дочь: Мельникова Наталья Мефодиевна
Мать ребёнка: Шалаева Мария Саввишна
Рождение ребёнка
09.02.1901
Мать ребёнка: Шалаева Мария Саввишна
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тарас Мефодиевич
Мать ребёнка: Шалаева Мария Саввишна
Смерть
После 09.02.1901