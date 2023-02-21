Шалаев Мефодий Прокофьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шалаев Мефодий Прокофьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

После 09.02.1901

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Рождение ребёнка
До 1884

Дочь: Мельникова Наталья Мефодиевна

Мать ребёнка: Шалаева Мария Саввишна

Рождение ребёнка
09.02.1901

Сын: Шалаев Иван Мефодиевич

Мать ребёнка: Шалаева Мария Саввишна

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тарас Мефодиевич

Мать ребёнка: Шалаева Мария Саввишна

Смерть
После 09.02.1901
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