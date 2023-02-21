Шалаева Мария Саввишна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шалаева Мария Саввишна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
До 1884

Дочь: Мельникова Наталья Мефодиевна

Отец ребёнка: Шалаев Мефодий Прокофьевич

Рождение ребёнка
09.02.1901

Сын: Шалаев Иван Мефодиевич

Отец ребёнка: Шалаев Мефодий Прокофьевич

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тарас Мефодиевич

Отец ребёнка: Шалаев Мефодий Прокофьевич

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