Шалаева Мария Саввишна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
До 1884
Дочь: Мельникова Наталья Мефодиевна
Отец ребёнка: Шалаев Мефодий Прокофьевич
Рождение ребёнка
09.02.1901
Отец ребёнка: Шалаев Мефодий Прокофьевич
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тарас Мефодиевич
Отец ребёнка: Шалаев Мефодий Прокофьевич