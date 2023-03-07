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Мельников Илларион Петрович

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Место рождения

Пески, Поворинский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

02.11.1901

Дата смерти

04.06.1945

Пол

Мужской

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.11.1901

Отец: Мельников Петр Петрович

Мать: Мельникова Наталья Мефодиевна

Пески, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
14.01.1925

Дочь: Мария Илларионовна

Мать ребёнка: Мельникова Наталья Петровна

хутор Петровск
Рождение ребёнка
01.01.1926

Дочь: Анна Илларионовна

Мать ребёнка: Мельникова Наталья Петровна

Рождение ребёнка
1929

Сын: Мельников Василий Илларионович

Мать ребёнка: Мельникова Наталья Петровна

Volgograd Oblast Russia
Рождение ребёнка
14.10.1935

Сын: Мельников Александр Илларионович

Мать ребёнка: Мельникова Наталья Петровна

Volgograd Oblast Russia
Рождение ребёнка
11.05.1939

Сын: Мельников Виктор Илларионович

Мать ребёнка: Мельникова Наталья Петровна

Volgograd Oblast Russia
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Валентина Илларионовна

Мать ребёнка: Мельникова Наталья Петровна

Смерть
04.06.1945
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