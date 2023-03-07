Мельников Илларион Петрович
Место рождения
Дата рождения02.11.1901
Дата смерти04.06.1945
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.11.1901
Рождение ребёнка
14.01.1925
Дочь: Мария Илларионовна
Мать ребёнка: Мельникова Наталья Петровна
хутор Петровск
Рождение ребёнка
01.01.1926
Дочь: Анна Илларионовна
Мать ребёнка: Мельникова Наталья Петровна
Рождение ребёнка
1929
Сын: Мельников Василий Илларионович
Мать ребёнка: Мельникова Наталья Петровна
Volgograd Oblast Russia
Рождение ребёнка
14.10.1935
Сын: Мельников Александр Илларионович
Мать ребёнка: Мельникова Наталья Петровна
Volgograd Oblast Russia
Рождение ребёнка
11.05.1939
Сын: Мельников Виктор Илларионович
Мать ребёнка: Мельникова Наталья Петровна
Volgograd Oblast Russia
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Валентина Илларионовна
Мать ребёнка: Мельникова Наталья Петровна
Смерть
04.06.1945