Морозов Григорий Илларионович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Был травником
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1906
Сын: Морозов Николай Григорьевич
Мать ребёнка: Морозова Александра Алексеевна
Возможно 1906гр. (с сайта Память народа) Год из похозяйственной книги за 1943-1945гг
Рождение ребёнка
Вычислено 1911
Мать ребёнка: Морозова Александра Алексеевна
Год из похозяйственной книги за 1943-1945гг
Смерть
Неизвестно