Морозов Григорий Илларионович Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Морозов Григорий Илларионович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Морозов Илларион Алексеевич

Мать: Морозова Евфалия Ивановна

Был травником
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Морозова Александра Алексеевна

Рождение ребёнка
1906

Сын: Морозов Николай Григорьевич

Мать ребёнка: Морозова Александра Алексеевна

Александровка, Варненский муниципальный район, Челябинская область
Возможно 1906гр. (с сайта Память народа) Год из похозяйственной книги за 1943-1945гг
Рождение ребёнка
Вычислено 1911

Сын: Морозов Петр Григорьевич

Мать ребёнка: Морозова Александра Алексеевна

Александровка, Варненский муниципальный район, Челябинская область
Год из похозяйственной книги за 1943-1945гг
Смерть
Неизвестно
Александровка, Варненский муниципальный район, Челябинская область

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