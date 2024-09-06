Морозов Николай Григорьевич 1906 — найти родственников по фамилии на Familio
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Морозов Николай Григорьевич

Место рождения

Александровка, Варненский муниципальный район, Челябинская область

Дата рождения

1906

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906

Отец: Морозов Григорий Илларионович

Мать: Морозова Александра Алексеевна

Александровка, Варненский муниципальный район, Челябинская область
Возможно 1906гр. (с сайта Память народа) Год из похозяйственной книги за 1943-1945гг
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Морозова Клавдия Герасимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

с сайта Память народа: Морозова Александра Петровна...
Награда
Неизвестно
Возможно, гвардии сержант, заряжающий ИСУ-122, 380 гвардейский тяжелый самоходный артиллерийский полк
Рождение ребёнка
1928

Сын: Морозов Илья Николаевич

Мать ребёнка: Морозова Клавдия Герасимовна

Александровка, Варненский муниципальный район, Челябинская область
Год из похозяйственной книги за 1943-1945гг.
Рождение ребёнка
1930

Сын: Морозов Анатолий Николаевич

Мать ребёнка: Морозова Клавдия Герасимовна

Александровка, Варненский муниципальный район, Челябинская область
Год из похозяйственной книги за 1949-1951гг. Год из похозяйственной книги за 1943-1945гг. 1936
Рождение ребёнка
1933

Дочь: (Морозова) Анна Николаевна

Мать ребёнка: Морозова Клавдия Герасимовна

Александровка, Варненский муниципальный район, Челябинская область
Год из похозяйственной книги за 1943-1945гг.
Рождение ребёнка
1937

Дочь: (Морозова) Александра Николаевна

Мать ребёнка: Морозова Клавдия Герасимовна

Александровка, Варненский муниципальный район, Челябинская область
Год из похозяйственной книги за 1943-1945гг.
Смерть
Неизвестно

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