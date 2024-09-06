Морозов Николай Григорьевич
Место рождения
Дата рождения1906
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1906
Возможно 1906гр. (с сайта Память народа) Год из похозяйственной книги за 1943-1945гг
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
с сайта Память народа: Морозова Александра Петровна...
Награда
Неизвестно
Возможно, гвардии сержант, заряжающий ИСУ-122, 380 гвардейский тяжелый самоходный артиллерийский полк
Рождение ребёнка
1928
Мать ребёнка: Морозова Клавдия Герасимовна
Год из похозяйственной книги за 1943-1945гг.
Рождение ребёнка
1930
Сын: Морозов Анатолий Николаевич
Мать ребёнка: Морозова Клавдия Герасимовна
Год из похозяйственной книги за 1949-1951гг. Год из похозяйственной книги за 1943-1945гг. 1936
Рождение ребёнка
1933
Дочь: (Морозова) Анна Николаевна
Мать ребёнка: Морозова Клавдия Герасимовна
Год из похозяйственной книги за 1943-1945гг.
Рождение ребёнка
1937
Дочь: (Морозова) Александра Николаевна
Мать ребёнка: Морозова Клавдия Герасимовна
Год из похозяйственной книги за 1943-1945гг.
Смерть
Неизвестно