Морозова Александра Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Морозова Александра Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1886

Отец: не указан

Мать: не указана

Год из похозяйственной книги за 1943-1945гг 1885 Год из похозяйственной книги за 1946-1948гг 1886
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Морозов Григорий Илларионович

Рождение ребёнка
1906

Сын: Морозов Николай Григорьевич

Отец ребёнка: Морозов Григорий Илларионович

Александровка, Варненский муниципальный район, Челябинская область
Возможно 1906гр. (с сайта Память народа) Год из похозяйственной книги за 1943-1945гг
Рождение ребёнка
Вычислено 1911

Сын: Морозов Петр Григорьевич

Отец ребёнка: Морозов Григорий Илларионович

Александровка, Варненский муниципальный район, Челябинская область
Год из похозяйственной книги за 1943-1945гг
Смерть
Неизвестно

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