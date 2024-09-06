Морозова Александра Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1886
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1886
Отец: не указан
Мать: не указана
Год из похозяйственной книги за 1943-1945гг 1885 Год из похозяйственной книги за 1946-1948гг 1886
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1906
Сын: Морозов Николай Григорьевич
Отец ребёнка: Морозов Григорий Илларионович
Возможно 1906гр. (с сайта Память народа) Год из похозяйственной книги за 1943-1945гг
Рождение ребёнка
Вычислено 1911
Отец ребёнка: Морозов Григорий Илларионович
Год из похозяйственной книги за 1943-1945гг
Смерть
Неизвестно