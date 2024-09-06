Морозов Петр Григорьевич
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1911
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1911
Год из похозяйственной книги за 1943-1945гг
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Куливчи или Набережные челны
Рождение ребёнка
1939
Дочь: (Морозова) Юлия Петровна
Мать ребёнка: Морозова Ольга Михайловна
Год из похозяйственной книги за 1943-1945гг
Рождение ребёнка
1946
Сын: Морозов Александр Петрович
Мать ребёнка: Морозова Ольга Михайловна
Год из похозяйственной книги за 1946-1948гг
Смерть
Неизвестно