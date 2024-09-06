Морозов Петр Григорьевич Вычислено 1911 — найти родственников по фамилии на Familio
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Морозов Петр Григорьевич

Место рождения

Александровка, Варненский муниципальный район, Челябинская область

Дата рождения

Вычислено 1911

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1911

Отец: Морозов Григорий Илларионович

Мать: Морозова Александра Алексеевна

Александровка, Варненский муниципальный район, Челябинская область
Год из похозяйственной книги за 1943-1945гг
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Морозова Ольга Михайловна

Место жительства
Неизвестно
Куливчи или Набережные челны
Рождение ребёнка
1939

Дочь: (Морозова) Юлия Петровна

Мать ребёнка: Морозова Ольга Михайловна

Александровка, Варненский муниципальный район, Челябинская область
Год из похозяйственной книги за 1943-1945гг
Рождение ребёнка
1946

Сын: Морозов Александр Петрович

Мать ребёнка: Морозова Ольга Михайловна

Александровка, Варненский муниципальный район, Челябинская область
Год из похозяйственной книги за 1946-1948гг
Смерть
Неизвестно

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