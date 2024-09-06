Морозова Клавдия Герасимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Морозова Клавдия Герасимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1911

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911

Отец: не указан

Мать: не указана

Год из похозяйственной книги за 1943-1945гг.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Морозов Николай Григорьевич

Рождение ребёнка
1928

Сын: Морозов Илья Николаевич

Отец ребёнка: Морозов Николай Григорьевич

Александровка, Варненский муниципальный район, Челябинская область
Год из похозяйственной книги за 1943-1945гг.
Рождение ребёнка
1930

Сын: Морозов Анатолий Николаевич

Отец ребёнка: Морозов Николай Григорьевич

Александровка, Варненский муниципальный район, Челябинская область
Год из похозяйственной книги за 1949-1951гг. Год из похозяйственной книги за 1943-1945гг. 1936
Рождение ребёнка
1933

Дочь: (Морозова) Анна Николаевна

Отец ребёнка: Морозов Николай Григорьевич

Александровка, Варненский муниципальный район, Челябинская область
Год из похозяйственной книги за 1943-1945гг.
Рождение ребёнка
1937

Дочь: (Морозова) Александра Николаевна

Отец ребёнка: Морозов Николай Григорьевич

Александровка, Варненский муниципальный район, Челябинская область
Год из похозяйственной книги за 1943-1945гг.
Смерть
Неизвестно

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