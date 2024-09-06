Морозова Клавдия Герасимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1911
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911
Отец: не указан
Мать: не указана
Год из похозяйственной книги за 1943-1945гг.
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1928
Отец ребёнка: Морозов Николай Григорьевич
Год из похозяйственной книги за 1943-1945гг.
Рождение ребёнка
1930
Сын: Морозов Анатолий Николаевич
Отец ребёнка: Морозов Николай Григорьевич
Год из похозяйственной книги за 1949-1951гг. Год из похозяйственной книги за 1943-1945гг. 1936
Рождение ребёнка
1933
Дочь: (Морозова) Анна Николаевна
Отец ребёнка: Морозов Николай Григорьевич
Год из похозяйственной книги за 1943-1945гг.
Рождение ребёнка
1937
Дочь: (Морозова) Александра Николаевна
Отец ребёнка: Морозов Николай Григорьевич
Год из похозяйственной книги за 1943-1945гг.
Смерть
Неизвестно