Песцова-Усова-Поздеева (Колупаева) Вера Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Песцова-Усова-Поздеева (Колупаева) Вера Григорьевна

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Место рождения

Монетный, Березовский, Свердловская область

Дата рождения

10.01.1913

Дата смерти

30.09.1991

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1913

Отец: Колупаев Григорий

Мать: Колупаева мать

Монетный, Березовский, Свердловская область
Рождение ребёнка
01.03.1937

Сын: Усов Лев Васильевич

Отец ребёнка: Усов Василий Афанасьевич

Монетный, Березовский, Свердловская область
Рождение ребёнка
19.01.1939

Дочь: Безгодова Руфина Васильевна

Отец ребёнка: Усов Василий Афанасьевич

Монетный, Березовский, Свердловская область
Рождение ребёнка
1944

Сын: Поздеев Владимир Николаевич

Отец ребёнка: Поздеев Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Песцов Юрий

Отец ребёнка: Песцов ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Песцов Анатолий

Отец ребёнка: Песцов ?

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Поздеев Николай

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Песцов ?

Смерть
30.09.1991
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