Песцова-Усова-Поздеева (Колупаева) Вера Григорьевна
Место рождения
Дата рождения10.01.1913
Дата смерти30.09.1991
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1913
Отец: Колупаев Григорий
Мать: Колупаева мать
Рождение ребёнка
01.03.1937
Сын: Усов Лев Васильевич
Отец ребёнка: Усов Василий Афанасьевич
Рождение ребёнка
19.01.1939
Дочь: Безгодова Руфина Васильевна
Отец ребёнка: Усов Василий Афанасьевич
Рождение ребёнка
1944
Сын: Поздеев Владимир Николаевич
Отец ребёнка: Поздеев Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Песцов Юрий
Отец ребёнка: Песцов ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Песцов Анатолий
Отец ребёнка: Песцов ?
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Поздеев Николай
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Песцов ?
Смерть
30.09.1991