Колупаев Григорий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Порунина (Колупаева) Мария Григорьевна
Мать ребёнка: Колупаева мать
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Колупаева Александра Григорьевна
Мать ребёнка: Колупаева мать
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Колупаев Фёдор Григорьевич
Мать ребёнка: Колупаева мать
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Колупаев Григорий Григорьевич
Мать ребёнка: Колупаева мать
Рождение ребёнка
10.01.1913
Дочь: Песцова-Усова-Поздеева (Колупаева) Вера Григорьевна
Мать ребёнка: Колупаева мать
Монетный, Березовский, Свердловская область
Смерть
Неизвестно