Колупаев Григорий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колупаев Григорий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Порунина (Колупаева) Мария Григорьевна

Мать ребёнка: Колупаева мать

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Колупаева Александра Григорьевна

Мать ребёнка: Колупаева мать

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Колупаев Фёдор Григорьевич

Мать ребёнка: Колупаева мать

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Колупаев Григорий Григорьевич

Мать ребёнка: Колупаева мать

Рождение ребёнка
10.01.1913

Дочь: Песцова-Усова-Поздеева (Колупаева) Вера Григорьевна

Мать ребёнка: Колупаева мать

Монетный, Березовский, Свердловская область
Смерть
Неизвестно

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