Порунина (Колупаева) Мария Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Колупаев Григорий
Мать: Колупаева мать
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Порунин Валерий Васильевич
Отец ребёнка: Порунин Василий Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Порунина Алевтина Васильевна
Отец ребёнка: Порунин Василий Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Порунин Геннадий Васильевич
Отец ребёнка: Порунин Василий Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Порунина Надежда Васильевна
Отец ребёнка: Порунин Василий Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно