Порунина (Колупаева) Мария Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Порунина (Колупаева) Мария Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Колупаев Григорий

Мать: Колупаева мать

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Порунин Валерий Васильевич

Отец ребёнка: Порунин Василий Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Порунина Алевтина Васильевна

Отец ребёнка: Порунин Василий Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Порунин Геннадий Васильевич

Отец ребёнка: Порунин Василий Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Порунина Надежда Васильевна

Отец ребёнка: Порунин Василий Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Порунин Василий Васильевич

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