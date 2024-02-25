Порунин Василий Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Порунин Валерий Васильевич
Мать ребёнка: Порунина Мария Григорьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Порунина Алевтина Васильевна
Мать ребёнка: Порунина Мария Григорьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Порунин Геннадий Васильевич
Мать ребёнка: Порунина Мария Григорьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Порунина Надежда Васильевна
Мать ребёнка: Порунина Мария Григорьевна
Бракосочетание
Неизвестно