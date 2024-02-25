Порунин Василий Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Порунин Василий Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Порунин Валерий Васильевич

Мать ребёнка: Порунина Мария Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Порунина Алевтина Васильевна

Мать ребёнка: Порунина Мария Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Порунин Геннадий Васильевич

Мать ребёнка: Порунина Мария Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Порунина Надежда Васильевна

Мать ребёнка: Порунина Мария Григорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Порунина Мария Григорьевна

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