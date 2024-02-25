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Порунин Геннадий Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Порунин Василий Васильевич

Мать: Порунина Мария Григорьевна

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